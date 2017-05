\Rupiah Menguat Tipis, Tak Beranjak dari Level Rp13.300\

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah pagi ini dibuka menguat tipis. Meski demikian, Rupiah masih bertahan pada level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (10/5/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 4 poin atau 0,03% ke Rp13.348 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.346-Rp13.362 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, Rupiah terbawa arus penguatan dolar sehingga melemah bersama kurs lain di Asia pada perdagangan Selasa kemarin. Selain itu, terus terkoreksinya harga komoditas juga mulai meredupkan ekspektasi pertambahan likuiditas dolar domestik dari jalur perdagangan.

"Ditambah dengan ketidakpastian politik domestik, potensi pelemahan rupiah semakin terbuka. Tetapi dengan level cadangan devisa yang tinggi, depresiasi rupiah yang berlebih akan mampu dicegah," jelasnya dalam riset.

Sementara itu, melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka melemah 1 poin atau 0,01% ke Rp13.346 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.337 per USD hingga Rp13.368 per USD.