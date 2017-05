\IPO, Saham Pelayaran Tamarin Naik Rp77 ke Rp187 per Saham\

JAKARTA - PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) resmi tercacat sebagai emiten ke enam atau emiten ke 541 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penawaran saham perdana di pasar modal, saham Pelayaran Tamarin Samudra mengalami kenaikan sebesar 77 poin atau sebesar 70% ke level Rp187.

Saham perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kapal penunjang ke perusahaan minyak besar seperti CNOOC, Petronas dan Total ini ditawarkan pada harga Rp110 per lembar saham dan langsung naik ke level Rp187 pada pembukaan perdagangan.

Harga tertinggi di posisi Rp187 per saham, harga terendah juga berada di posisi Rp187 per saham. Sedangkan harga terakhir di posisi Rp187 per saham. Dengan nilai transaksi mencapai Rp224.400, dan frekuensi 1 kali.

"Pencatatan saham ini merupakan realisasi dari komitmen manajemen untuk menawarkan sahamnya kepada publik melalui mekanisme perdaganga di BEI, dan mulai saat ini Tamarin resmi menjadi perusahaan publik," ungkap Direktur sekaligus Corporate Secretary Leo A Tangkilisan di Gedung BEI, Rabu (10/5/2017).

Pada pembukaan hari ini, TAMU melepas sebanyak 750 juta lembar saham atau sekitar 25% dari jumlah sahamnya ke publik. CSIS menargetkan aliran dana yang masuk dari IPO tersebut sebesar Rp82,5 miliar.

"Dana dari hasil IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan kegiatan sehari-hari, antara lain untuk pembiayaan cadangan peralatan dan perlengkapan kapal," jelasnya.

Dalam IPO ini perseroan menunjuk PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efeknya.