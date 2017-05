\Pecah Rekor di Amerika, Kapitalisasi Pasar Apple Terobos Rp10.800 Triliun\

JAKARTA – Apple Inc menjadi perusahaan pertama Amerika Serikat (AS) dengan nilai kapitalisasi pasarnya melebihi USD800 miliar atau setara dengan Rp10.800 triliun (Rp13.500 per USD). Saham Apple naik 1% pada perdagangan Selasa 9 Mei 2017 waktu setempat ditutup pada USD155,99.

Kenaikan saham Apple berkat keyakinan investor terhadap produk iPhone edisi berikutnya yang dipercaya akan meningkatkan penjualan. Kini kapitalisasi pasar Apple mencapai USD803 miliar. Saham Apple menguat 33% sejak awal 2017. Hal ini juga ditopang oleh buyback Chief Officer Tim Cook sebesar USD210 miliar pada pekan lalu.

Kenaikan Apple ke puncak pasar saham terbesar di dunia menyeret perhatian bergesernya kejayaan industri minyak ke teknologi. Kapitalisasi pasar Exxon Mobil memuncak pada 2007. Saat itu, harga minyak dunia mencapai USD100 per barel. Pada November 2007, PetroChina Co secara singkat menjadi perusahaan pertama global yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari USD1 triliun.

Pendapatan Apple tumbuh di kuartal I bahkan saat penjualan unit iPhone turun. Cook telah berusaha mendiversifikasi perusahaan yang berbasis di Cupertino yang menekankan pada layanan dengan margin lebih tinggi seperti App Store dan iCloud. Ia juga mengenalkan produk baru seperti headphone nirkabel Apple Watch dan AirPod.

Apple mengungkapkan, pihaknya akan meluncurkan iPhone seri terbaru pada akhir tahun bertepatan dengan ulang tahun perusahaan yang ke-10. Apple menguji jenis layar baru, kaca melengkung, dan bahan stainless steel, serta kamera yang lebih maju untuk perangkat yang didesain ulang itu.

