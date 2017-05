\BUSINESS HITS: Hari Pertama Melantai, Saham Tamarin Samudra Melonjak 70%\

JAKARTA - PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) resmi tercacat sebagai emiten keenam atau emiten ke-541 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penawaran saham perdana di pasar modal, saham Pelayaran Tamarin Samudra mengalami kenaikan sebesar 77 poin atau 70% ke level Rp187.

Saham perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kapal penunjang ke perusahaan minyak besar seperti CNOOC, Petronas, dan Total ini ditawarkan pada harga Rp110 per lembar saham dan langsung naik ke level Rp187 pada pembukaan perdagangan.

Harga tertinggi di posisi Rp187 per saham, harga terendah juga berada di posisi Rp187 per saham. Sedangkan harga terakhir di posisi Rp187 per saham. Dengan nilai transaksi mencapai Rp224.400 dan frekuensi 1 kali.

Baca Selengkapnya: IPO, Saham Pelayaran Tamarin Naik Rp77 ke Rp187 per Saham