\Jelang Libur, Rupiah Melemah Tipis ke Rp13.359/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) masih tak berdaya di perdagangan Rabu (10/5/2017) sore. Rupiah masih bertengger di level Rp13.350-an per USD.

Dilansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (10/5/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 7 poin atau 0,05% ke Rp13.359 per USD. Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.346 hingga Rp13.373 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 23 poin atau 0,17% menjadi Rp13.368 per USD. Dalam pergerakan harian Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.337 hingga Rp13.381 per USD.

Sedangkan, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI), Rupiah melemah ke level Rp13.555 per USD dengan kurs jual Rp13.422 per USD dan kurs beli Rp13.288 per USD.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah pagi ini dibuka menguat tipis. Meski demikian, Rupiah masih bertahan pada level Rp13.300-an per USD.