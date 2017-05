\BUSINESS HITS: Hari Pertama IPO, Saham Cahayasakti Naik 6,67%\

JAKARTA - PT Cahayasakti lnvestindo Sukses Tbk (CSIS) resmi tercatat sebagai emiten ketujuh di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penawaran saham perdana di pasar modal, saham Cahayasakti lnvestindo Sukses mengalami kenaikan sebesar 20 poin atau sebesar 6,67% ke level Rp320.

Saham perusahaan pemegang merek dagang furnitur Plano ini ditawarkan pada harga Rp300 per lembar saham dan langsung naik ke level Rp320 pada pembukaan perdagangan. Harga tertinggi di posisi Rp320 per saham, harga terendah juga berada di posisi Rp320 per saham.

Sedangkan harga terakhir di posisi Rp320 per saham. Dengan nilai transaksi mencapai Rp160.000 dan frekuensi sampai 2 kali.

Baca Selengkapnya: IPO, Saham Cahayasakti lnvestindo Naik 6,67% ke Rp320