\BUSINESS HITS: Wow, Kapitalisasi Pasar Apple Tembus Rp10.800 Triliun \

JAKARTA – Apple Inc menjadi perusahaan pertama Amerika Serikat (AS) dengan nilai kapitalisasi pasarnya melebihi USD800 miliar atau setara dengan Rp10.800 triliun (Rp13.500 per USD).

Saham Apple naik 1% pada perdagangan Selasa 9 Mei 2017 waktu setempat ditutup pada USD155,99. Kenaikan saham Apple berkat keyakinan investor terhadap produk iPhone edisi berikutnya yang dipercaya akan meningkatkan penjualan. Kini kapitalisasi pasar Apple mencapai USD803 miliar. Saham Apple menguat 33% sejak awal 2017.

Melansir Bloomberg, Rabu (10/5/2017), kenaikan Apple ke puncak pasar saham terbesar di dunia menyeret perhatian bergesernya kejayaan industri minyak ke teknologi.

