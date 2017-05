\Wall Street Melemah Tertekan Laporan Keuangan Walt Disney\

NEW YORK - Wall Street dibuka melemah pada pembukaan perdagangan Rabu waktu New York. Pelemahan bursa saham Amerika Serikat (AS) salah satunya disebabkan laporan keuangan Walt Disney yang mengecewakan.

Melansir Reuters, Rabu (10/5/2017), indeks Dow Jones Industrial Average turun 64,66 poin atau 0,31% menjadi 20.911,12. Indeks S&P 500 turun 2,37 poin atau 0,09% ke level 2.394,55 dan indeks Nasdaq turun 1,17 poin atau 0,02% ke 6.119,42.

Tercatat, Walt Disney melaporkan pendapatan kuartal I-2017 di bawah ekspektasi, alhasil sahamnya turun 2,4% di awal perdagangan hari ini.

Sementara, saham Mylan (MYL.O) naik 2,9% ke USD39,10 setelah laba produsen obat tersebut mengalahkan ekspektasi analis.

Saham Nvidia (NVDA.O) melonjak 12% dalam perdagangan premarket setelah pembuat chip tersebut melaporkan lonjakan pendapatan kuartalan yang lebih baik dari perkiraan. Saham saingan AMD (AMD.O) juga naik.

Sedangkan, saham Allergan (AGN.N) turun 1,4% ke USD235,07 setelah produsen obat tersebut mencatat kerugian kuartalan.