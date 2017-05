\Tembus Rp50 Ribu/Kg, Kemendag: Harga Bawang Putih Maksimal Rp38 Ribu/Kg\

MANADO - Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih mengatakan, harga bawang putih di Manado, Sulawesi Utara masih mahal. Di pasar tradisional Bersehati Manado, harga bawang putih Rp50 ribu per kilogram (kg).

"Dalam waktu dekat kita akan atur tata niaga mengenai bawang putih, kita harapkan harga maksimum itu harga Rp38 ribu," ujar Suprih didampingi Staf Khusus Menteri Perdagangan bidang Hubungan Antar Lembaga, Eva Yuliana saat meninjau ketersediaan barang pokok di Pasar Tradisional Bersehati, Rabu (10/5/2017).

Peninjauan ke pasar tradisional tersebut untuk memantau ketersediaan stok bahan pokok jelang puasa, Lebaran dan Idul Adha 1438 H 2017. Hasil pantauan langsung ke tingkat pedagang pengecer, harga komoditas bawang putih menjadi sorotan karena sangat tinggi. Harga bawang putih dijual antara Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per kg.

Sementara harga komoditas lain seperti minyak goreng curah dijual sekitar Rp12 ribu per kg. Jika dikonversi ke liter, satu liter minyak goreng di jual Rp10.500, untuk gula pasir sebesar Rp13 ribu atau di atas harga yang ditentukan yakni Rp12.500 per kg, sedangkan untuk daging segar dijual Rp100 ribu per kg.

"Kita nanti minta ke Bulog bahwa Bulog harus men-drop gula, dan kepada distributor, supaya menjual gula sampai ke konsumen itu Rp12.500, sehingga pedagang juga tidak rugi dan konsumen juga tidak rugi," lanjut Suprih.

Secara umum hasil pantauan pasar cukup baik. Sebab, stok bahan pokok yang cukup banyak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan stok.

"Tidak ada kekhawatiran bagi kita semua bahwa stok itu cukup, di pasar rakyat kita lihat, di pasar modern juga cukup, sehingga masyarakat tidak usah khawatir. Melihat kondisi harga di Manado, dipastikan tingkat inflasi bisa terjaga, bahkan deflasi kalau kita lihat, ada beberapa memang telur naik sama ayam, tapi sebenarnya kenaikan ini sudah lama, over suply yang kira-kira sebulan dua bulan lalu jatuh harganya, namun kenaikannya tidak mahal, masih bisa ditolerir," pungkasnya.

