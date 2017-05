\Konferensi Pelabuhan Dunia, Dirut Pelindo II: Kesempatan Kembangkan Sektor Logistik\

BALI – Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 yang diselenggarakan pada 7-12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Kegiatan ini menjadi ajang pelaku sektor maritim logistik dunia untuk bertukar pikiran dan pengalaman maupun perspektif tentang sektor maritim logistik dunia di masa mendatang. Konferensi ini juga melibatkan pembahasan di sektor lain sebagai dampak dari perkembangan sektor maritim logistik.

Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan internasional tersebut sebagai bukti bahwa Tanah Air memiliki iklim investasi yang baik. Tidak hanya itu, terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara konferensi pelabuhan terbesar di dunia juga menandai kesiapan berbagai infrastruktur pelabuhan Indonesia.

Sehingga konferensi ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum mengenalkan berbagai terobosan yang sedang dan telah disiapkan Indonesia. Konferensi internasional ini juga diharapkan menjadi pemicu majunya perekonomian nasional.

Dalam sambutannya, Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan, konferensi ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengembangkan sektor maritim logistik dunia, dengan membagi pengalaman kesuksesan masing-masing negara dalam mengelola sektor tersebut.

“Selama pelaksanaan kami mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman kesuksesan dalam mengelola pelabuhan di Indonesia. Konferensi ini diharapkan dapat mendorong gagasan untuk membangun jejaring dan program yang menarik,” ujarnya di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (10/5/2017).

Terpilihnya Bali sebagai kota diselenggarakannya konferensi internasional ini, juga diharapkan dapat mengenalkan kebudayaan Indonesia di mata dunia. Para peserta disambut dengan tarian Sekar Jupun sebagai salam selamat datang.

PT Pelabuhan Indonesia I–IV (Persero) sebagai BUMN kepelabuhan anggota IAPH bertindak sebagai penyelenggara kegiatan yang diikuti oleh sekira 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia. The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 mengangkat tema ‘Enabling Trade, Energizing The Word’.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menyebut bahwa konferensi kepelabuhan ini sebagai upaya untuk menggelorakan semangat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurutnya, momentum ini dapat digunakan untuk menunjukkan fasilitas dan pengelolaan pelabuhan Indonesia yang saat ini sudah baik. Luhut juga mengimbau kepada para delegasi untuk memanfaatkan konferensi tersebut guna memperbarui isu-isu terkini seputar kepelabuhan dan menggali potensi bisnis dari peserta lain.

