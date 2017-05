\Gaet Azerbaijan, RI Berpeluang Dongkrak Ekspor-Impor Langsung ke Asia Tengah\

BALI - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menandatangani nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerjasama Sister Port dengan Baku International Sea Trade Port CJSC (Port of Baku).

Dengan kerjasama ini, Pelindo II menginginkan adanya peningkatan aktivitas ekspor-impor antara Indonesia dengan negara Asia Tengah. Kerjasama antara Pelindo II dengan Port of Baku bisa membuka jalur impor-ekspor langsung ke Azerbaijan melalui pelabuhan.

“Tentu dengan cara ini diharapkan volume bisa meningkat dan pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi Indonesia dan tentu saja utamanya Tanjung priok,” terangnya di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (10/5/2017).

Penandatangan MoU ini dilaksanakan dalam rangkaian ‘The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017’ yang diselenggarakan pada 7-12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Pakta kerjasama ditandatangani oleh Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G. Masassya dan Direktur Jenderal Port of Baku, Dr. Taleh Ziyadov.

Pihak Pelindo II masih akan mengkaji tingkat efisiensi biaya logistik melalui alternatif jalur perdagangan langsung ke Azerbaijan melalui Port of Baku atau singgah terlebih dahulu di China. Terlepas dari perhitungan biaya logistik, kerjasama ini dipercaya akan meningkatkan aktivitas perdagangan Indonesia dengan Asia Tengah khususnya Azerbaijan.

Di samping itu, kerjasama ini juga hadir untuk mewujudkan nawacita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Keberadaan pelabuhan sebagai supporting cita-cita poros maritim, harus dimaksimalkan dengan berbagai fungsi kerjasama kemaritiman.

“Oleh karena itu kita percaya kerjasama dengan Port Baku dengan Port of Ningbo selain dengan port lainnya akan memberikan added value kepada Indonesia dan akan mengukuhkan Indonesia,” terangnya.

Sekadar informasi, Indonesia didaulat sebagai tuan rumah The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 yang diselenggarakan pada 7-12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Kegiatan ini menjadi ajang pelaku sektor maritim logistik dunia untuk bertukar pikiran dan pengalaman maupun perspektif tentang sektor maritim logistik dunia di masa mendatang.

PT Pelabuhan Indonesia I – IV (Persero) sebagai BUMN kepelabuhan anggota IAPH bertindak sebagai penyelenggara kegiatan yang diikuti oleh sekira 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia.

