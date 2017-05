\ Mantap! Indonesia Pamerkan Kekuatan Maritim di Hadapan 50 Negara\

BALI - Sebanyak 50 negara yang tergabung dalam Internastional Association of Ports and Harbors (IAPH) memamerkan teknologi pelabuhan mereka dalam acara ‘The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017’. Tahun ini, Indonesia didaulat untuk menjamu lebih dari 100 pengelola pelabuhan-pelabuhan internasional.

Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan bahwa momentum ini sangat tepat untuk menunjukkan keandalan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Sekaligus salah satu langkah untuk mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.

“Kami bisa menyampaikan ke pengelola pelabuhan lain, bagaimana Indonesia sudah melaksanakan konsep pelabuhan yang modern. Ini juga suatu momen yang bagus untuk menjelaskan, kepada penyelenggara, Indonesia bakal menjadi poros maritim dunia,” ujarnya di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (10/5/2017).

Konferensi ini digelar untuk meningkatkan kerjasama pengelolaan pelabuhan sedunia. Para pengelola pelabuhan juga dapat bertukar pikiran tentang dinamika dalam perkembangan industri pelabuhan, salah satunya mentransformasikan pelabuhan menjadi smart port atau digitalisasi pelabuhan.

“Kemudian kita dapat berkolaborasi dalam berbagai hal, termasuk experience, kerjasama komersial, dan bahkan tukar menukar pengelolaan di masing-masing port,” tambah dia.

International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 sendiri digelar setiap dua tahun sekali. Tema yang diangkat kali ini adalah ‘Enabling Trade, Energizing The Word’. Pihak Pelindo I-IV sebagai penyelenggara memilih Bali sebagai lokasi diselenggarakannya konferensi sekaligus sebagai upaya promosi pariwisata Indonesia di mata dunia.

Presiden IAPH Santiago Garcia Milla menyatakan bahwa anggota IAPH tersebar di lima benua serta mencakup 90 negara. IAPH mewakili 80% dari lalu lintas peti kemas dunia.

“Jadi bisa dilihat berbagai rekan pengelola pelabuhan dunia, yang mana nanti saling bertukar pengetahuan, membangun jejaring, dan diharapkan akan mendapatkan memberikan manfaat bagi pelabuhan-pelabuhan,” tuturnya.

Dalam acara yang diselenggarakan pada 7-12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali, ini beberapa negara peserta juga mendirikan booth untuk mengenalkan teknologi pelabuhan yang dimiliki, antaranya negara Azerbaijan, Malaysia, dan Korea. Selain itu, beberapa perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor maritim logistik juga turut menyemarakkan pameran pameran ini antara lain PT New Priok Container terminal One, PT Jakarta International Container Terminal, PT IPC Logistic Services, dan lain-lain.