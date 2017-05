\Investasi di Indonesia, Menko Luhut Siap Gelar Karpet Merah bagi Investor\

BALI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan meresmikan sekaligus membuka The 30th International Association of Ports and Harbors World Port Conference 2017. Di hadapan 100 pengelola pelabuhan internasional, Menteri Luhut mengajak mereka untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kalau Anda berinvestasi di Indonesia, kami akan sediakan karpet merah. Jika mengalami kesulitan silakan adukan kepada kami, kami siap bantu," ujarnya di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (10/5/2017).

Dengan masifnya proyek pembangunan infrastruktur, Indonesia dapat memanfaatkan tambahan modal dari investor asing.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, kebutuhan dana infrastruktur mencapai Rp 4.796,2 triliun. Sebanyak 41,3% didanai dari APBN dan APBD, 22,2% dari BUMN, dan sisanya sebesar 36,5% dibiayai oleh swasta.

"Jadi kalau seperti ini datang, jadi kita ajak mereka masuk sini dan meng-establish cooperation dan pembangunan‎," tambahnya.

Menteri Luhut juga menjamin investasi di Indonesia, dengan memaparkan fundamental perekonomian yang terus menunjukkan peningkatan. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 %. Sedangkan pada kuartal I-2017 ekonomi Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%.

"Inflasi kami tahun 2016 sebesar 3,02%, terendah di Indonesia sejak 2010 dan ekspor kita tertinggi selama lima tahun terakhir, kami percaya dengan pertumbuhan ekonomi global, kita dapat tumbuh sebesar 5,1%-5,4%" tambahnya.

The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 merupakan konferensi internasional bagi negara anggota Internastional Association of Ports and Harbors (IAPH). Tahun ini, Indonesia di daulat untuk menjamu lebih dari 100 pengelola pelabuhan-pelabuhan internasional yang berasal dari 50 negara. Konferensi nasional ini diselenggarakan di Bali pada 7-12 Mei 2017.