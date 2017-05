\BUSINESS HITS: Jadi Tuan Rumah, Bukti Indonesia Miliki Iklim Investasi yang Baik\

BALI – Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 yang diselenggarakan pada 7-12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Kegiatan ini menjadi ajang pelaku sektor maritim logistik dunia untuk bertukar pikiran dan pengalaman maupun perspektif tentang sektor maritim logistik dunia di masa mendatang. Konferensi ini juga melibatkan pembahasan di sektor lain sebagai dampak dari perkembangan sektor maritim logistik.

Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan internasional tersebut sebagai bukti bahwa Tanah Air memiliki iklim investasi yang baik. Tidak hanya itu, terpilihnya Indonesia sebagai penyelenggara konferensi pelabuhan terbesar di dunia juga menandai kesiapan berbagai infrastruktur pelabuhan Indonesia.

