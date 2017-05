\BUSINESS HITS: Turun Tipis, Logam Mulia Antam Dibanderol Rp589.000/Gram\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) kembali turun Rp1.000 ke Rp589.000 per gram. Sebelumnya, harga emas antam dijual di harga Rp590.000 per gram.

Melansir logammulia, Rabu (10/5/2017), harga buy back juga turun Rp1.000 ke Rp520.000 per gram dari sebelumnya di level Rp521.000 per gram.

Harga emas 2 gram dibanderol Rp1.138.000 atau Rp569.000 per gram. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.412.000 per bar, dengan harga per gram Rp565.000.

