\Pergerakan IHSG Bakal Dipengaruhi Data Ekonomi Lokal \

JAKARTA - Pergerakan pasar saham Indonesia hari ini diperkirakan menanti data-data ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada hari kejepit ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diyakini akan terpengaruh data negatif dalam negeri.

Analis Binaartha Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, pergerakan IHSG pada hari Jumat mendatang akan diwarnai oleh sentimen ekonomi dalam negeri, di mana data-data ekonomi pada Jumat diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan hasil perilisan data-data ekonomi pada bulan yang lalu.

"Seperti data pertumbuhan pinjaman YoY per Maret dan index harga properti YoY yang diperkirakan akan mengalami penurunan," kata dia kepada Okezone di Jakarta.

Menurutnya, data transaksi berjalan kuartal I diperkirakan akan mengalami defisit. Adapun sentimen eksternal adalah data inflasi dan penjualan retail di Amerika Serikat yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya.

"Sehingga nanti pejabat the Fed akan membuat statement yang bersifat hawkish terhadap dolar AS. Selain itu, dalam KTT G7 di Italia pada 12-13 Mei 2017 nanti, Presiden AS Donald Trump akan menghadapi tekanan dari pemimpin kelompok negara G7 lainnya untuk menjaga agar AS dalam Kesepakatan Paris untuk memerangi perubahan iklim," jelas dia.