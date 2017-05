\Harga Minyak Dunia Naik berkat Anjloknya Stok AS\

NEW YORK - Harga minyak dunia berbalik naik atau rebound dengan kuat pada Rabu (Kamis pagi WIB). Kenaikan terjadi karena data resmi menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS Minggu lalu turun dari perkirakan.



Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya bahwa persediaan minyak mentah AS turun sebesar 5,2 juta barel pekan lalu, merupakan penurunan satu Minggu terbesar dalam persediaan AS sejauh tahun ini.



Namun demikian, beberapa analis mempertanyakan apakah reli tajam setelah data EIA itu akan berlanjut, di tengah bertahannya kekhawatiran mengenai kenaikan produksi minyak mentah dari Amerika Serikat.



EIA memproyeksi, produksi minyak mentah AS diperkirakan mencapai rata-rata 9,3 juta barel per hari pada 2017 dan hampir 10,0 juta barel per hari pada 2018.



Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, melonjak USD1,45 menjadi menetap di USD47,33 per barel di New York Mercantile Exchange.



Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, naik USD1,49 menjadi ditutup pada USD50,22 per barel di London ICE Futures Exchange.

