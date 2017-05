\Waduh, Harga Bawang Putih Tembus Rp55 Ribu/Kg\

PANGKALPINANG - Harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencapai Rp55.000 per kilogram (kg) atau kembali naik karena pasokan dari daerah sentra produksi terbatas.



"Saat ini harga bawang putih kembali naik menjadi Rp55.000 per kg jika dibandingkan harga sebelumnya Rp30.000 dari harga normal Rp12.000 per kg," ujar pedagang sayur di Pasar Pembangunan Pangkalpinang, Ujang.



Sementara itu, harga bawang merah masih bertahan Rp36.000 per kg dari harga normal Rp15.000 per kg.



"Saat ini permintaan bawang mengalami penurunan yang cukup drastis, seiring harga sayur mayur lainnya seperti cabai merah, kentang, kol, dan bumbu masak lainnya masih bertahan tinggi," ujarnya.



Ia menjelaskan, dalam beberapa pekan terakhir, pasokan bawang putih dan bawang merah berkurang drastis. Biasanya pedagang mendapatkan pasokan 500 hingga 600 kilogram per minggu turun menjadi 80 hingga 100 kg dan terkadang tidak ada sama sekali.



"Saat ini stok bawang hanya beberapa kilogram saja dan kualitas bawang yang dijual kurang baik karena stok yang dimiliki merupakan sisa pasokan bawang pekan lalu," ujarnya.



Ujang menambahkan, permintaan bawang didominasi pengusaha rumah makan sementara permintaan ibu rumah tangga jauh berkurang.



"Permintaan yang mengalami penurunan yang cukup drastis ini cukup merugikan pedagang karena jika bawang putih atau merah yang tidak laku terjual dalam waktu cukup lama akan memengaruhi kualitas bawang, akhirnya kami harus banting harga untuk mengurangi kerugian," ujarnya.



Ia berharap pasokan bawang merah dan putih kembali lancar, sehingga stok cukup dan harga bawang kembali turun ke harga normal.



Pedagang sayur lainnya, Bambang, mengaku bahwa untuk mengantisipasi kerugian terpaksa mengurangi stok bawang.

(kmj)