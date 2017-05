\Duh, Harga Bawang Putih di Jabodetabek Tembus Rp70.000 per Kg\

JAKARTA - Menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti bawang putih di sejumlah pasar tradisional Jabodetabek mengalami kenaikan. Bahkan harga bawang putih hari ini mencapai Rp70.000 per kilogram (kg).

"Harga bawang puting di Jabodetabek pada hari ini mencapai Rp70.000 per kg per hari ini loh," ujar Ketua Ikatan Pedagang Pasar Abdullah Mansyuri saat dihubungi Okezone, Kamis (11/5/2017).

Abdullah melanjutkan, dalam waktu 3 minggu terakhir harga bawang memang terus mengalami peningkatan. Pihaknya bahkan sempat menyampaikan hal itu kepada Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.

"Kita sudah sampaikan kepada Menteri Perdagangan kalau harga bawang ini ada indikasi tidak wajar dan beliau juga sudah menerima itu," jelasnya.

Sementara itu harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencapai Rp55.000 per kg atau kembali naik karena pasokan dari daerah sentra produksi terbatas. Sedangkan harga bawang merah masih bertahan Rp36.000 per kg dari harga normal Rp15.000 per kg.

"Saat ini harga bawang putih kembali naik menjadi Rp55.000 per kg jika dibandingkan harga sebelumnya Rp30.000 dari harga normal Rp12.000 per kg," ujar pedagang sayur di Pasar Pembangunan Pangkalpinang, Ujang.