\Harga Telur dan Minyak Goreng Naik Tipis, Beras Masih Stabil\

JAKARTA – Sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Ramadan, bahkan untuk bawang dan cabai sudah naik signifikan. Namun tak semua harga kebutuhan pokok naik, ada beberapa yang masih stabil, salah satunya beras.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Abdullah Mansyuri mengatakan, harga beras yang dijual sejauh ini masih normal. Harga beras IR 1 saat ini dijual Rp11.500 per kilogram (kg), sementara untuk beras IR 2 dijual dengan harga Rp10.500 per kg dan beras IR 3 dijual Rp10.000 per kg

"Untuk beras beras sentra 1 atau biasa disebut beras premium itu dijual dengan harga Rp11.900 per kg," ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (11/5/2017)

Selain beras, harga gula pasir dan tepung terigu pun dinilai Abdullah masih cukup normal harga jualnya. Saat ini harga gula pasir dipasaran dijual dengan harga Rp 14.500 per kg. "Tepung terigu itu harganya sekarang Rp7.500 per kg," kata Abdullah

Sementara untuk harga minyak goreng sedikit mengalami kenaikan sebesar Rp500 menjadi Rp13.000 per kg. Sedangkan untuk garam, hari ini dijual dengan harga Rp2.437 per 200 gramnya "Harga telur ayam juga naik Rp 1.000 tapi menurut saya enggak terlalu berpengaruh. Untuk telur ayam itu sekarang dijual dengan harga Rp 21.000 per kg ,'kata Abdullah