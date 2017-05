\Kembangkan Pelabuhan Baru, Pelindo Anggarkan Capex Rp5,6 Triliun \

BALI – PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) mengalokasikan belanja modal sebesar Rp5,6 triliun tahun 2017. Dana ini akan digunakan untuk investasi beberapa pelabuhan baru yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Proyek tersebut di antaranya pembangunan Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat, pembangunan Inland Waterways Cikarang-Bekasi Laut (CBL), serta pengembangan Pelabuhan Sorong. Tiga proyek strategis tersebut tergabung dalam delapan proyek PT Pelindo II yang dijadwalkan rampung pada 2019.

Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan, selain mendukung proyek strategis nasional, program tersebut juga ditujukan untuk melakukan meningkatkan kinerja perusahaan sebagai operator pelabuhan nasional.

“Pertama kita punya New Priok Development. Kita tahu New Priok Container Terminal One (NPCT1) sudah selesai. Sekarang proses untuk NPCT 2 dan 3 diharapkan 2019 selesai,” terang Elvyn dalam acara Media Gathering, di Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali, Kamis (11/5/2017).

Pada Agustus nanti, Pelindo II akan memulai proyek keduanya yaitu, Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Realisasi ini menindaklanjuti dikeluarkannya Perpres nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.

Oleh karena itu, guna meningkatkan efisiensi distribusi logistik daerah Timur Pelindo II juga tengah fokus mengambangkan Pelabuhan Sorong. Nantinya, pelabuhan tersebut akan dikelola oleh Pelindo II, sementara Sorong Seget akan dikhususkan untuk peti kemas. Sedangkan untuk wilayah Sumatra, Pelindo II akan mengembangkan Pelabuhan Tanjung Carat Sumatera Selatan.

“Sekarang sedang proses kita lagi menunggu rencana induk pelabuhan (RIP) atau masterplan untuk membangun Sorong. Kalau ini sudah keluar kita akan segera bangun. Harapannya operasi 2019,” jelas dia.

“Pelabuhan di Sumsel juga masih dalam proses RIP-nya dan ada rencana kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menggunakan perlabuhan tersebut,” tambahnya.