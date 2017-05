\Moermahadi Soerja Djanegara: Tidak Boleh Ada Kepentingan Politik di BPK\

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan, tidak ada satu pun anggota yang memiliki kepentingan politik. Sebab, setiap anggota yang berasal dari partai diwajibkan untuk meninggalkan jabatannya di partai politik sebelum bertugas di BPK.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebut, dari sembilan anggota BPK yang menjabat saat ini, terdapat empat orang yang berasal dari partai politik. Namun, dirinya memastikan, anggota BPK tidak lagi memiliki kepentingan politik dan jabatan ganda.

Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang BPK Pasal 28 diatur syarat menjadi pejabat BPK. Pasal tersebut berbunyi calon pejabat BPK harus meninggalkan jabatan sebelumnya baik di birokrat maupun parpol. Yang jelas, calon pejabat BPK harus memiliki pemahaman mengenai keuangan negara.

“Kita enggak bisa ada kepentingan politik kalau lihat sekarang empat orang dari parpol tapi mereka sudah lepaskan jabatannya dan ada persyaratan mengundurkan diri (dari jabatannya),” kata dia dalam One on One di iNewsTv, Jumat (12/5/2017).

Moermahadi juga meluruskan terkait pergantian Ketua BPK secara tiba-tiba yang dinilai publik tidak wajar. Menurutnya, sudah ada kesepakatan dalam internal BPK mengenai masa jabatan ketua dan anggota. Dia menjelaskan, telah dilakukan perubahan peraturan BPK sejak Oktober 2014.

“Waktu itu dikatakan bahwa masa jabatan lima tahun tapi dalam 2,5 tahun ada evaluasi, memang disepakati bersama kita bersembilan untuk dilakukan evaluasi,” ucapnya.

Dengan begitu, menurutnya, tidak ada hal yang tidak wajar dalam pergantian posisi ketua yang dilakukan BPK. Sebab, pergantian jabatan ketua dan anggota disepakati oleh seluruh anggota BPK.

“Karena kita buat kita semua punya kesempatan yang sama,” cetusnya.

(kmj)