\Ketua BPK: Dunia Saya Memang di Pemeriksa\

JAKARTA - Moermahadi Soerja Djanegara baru saja menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, siapakah beliau?

Dirinya menceritakan bagaimana memulai kariernya di dunia akuntan. Moermahadi mengaku, memasuki akuntan dari tahun 1982.

"Waktu itu saya masuk masih di DJKN sampai dengan tahun 1995, jadi saya 1995 di BPKP, terus dari situ saya punya izin jadi akuntan publik," ujarnya dalam One on One iNews Tv.

Setelah bergabung dalam perusahaan akuntan publik, dirinya juga mengelola suatu instansi pendidikan. "Saya mengelola jadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kesatuan di Bogor, saya mengelola sekolah," ujarnya.

Dirinya juga sempat masuk dalam komite audit di beberapa BUMN dan perusahaan-perusahaan yang go-public. Melalui fit and proper test, dirinya mulai memasuki BPK di 2009.

"Jadi ya itu dunia saya memang di pemeriksa," ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan puncak kariernya, apalagi dimulai masuk jajaran pimpinan BPK. Dirinya pun merasa karena tertua lah menjabat ketua BPK.

"Ini karena dipercaya oleh teman-teman ini kan bukan hasil voting dan aklamasi mereka menunjuk saya, karena usia saya paling senior nomer dua lah, mungkin karena umur dipilih jadi ketua atau karena mereka melihat saya sebagai auditor,” tutupnya.