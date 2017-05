\Dolar AS 'Istirahat' Harga Emas Merangkak Naik \

CHICAGO - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena dolar AS mengambil istirahat sejenak dari penguatan baru-baru ini serta pasar ekuitas AS dan Eropa menurun.

Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni, naik USD5,3 atau 0,43% menjadi menetap di USD1.224,20 per ounce.

Dolar AS, yang diukur dengan Indeks Dolar AS, diperdagangkan kurang dari 0,1% lebih rendah pada pukul 18.25 GMT, namun diperkirakan akan mencatat kenaikan mingguan sekitar 1%. Sementara itu, pasar ekuitas AS dan Eropa memperlihatkan kerugian yang luas.

Jeda dalam penguatan greenback, serta penurunan di pasar saham, membantu membuat emas lebih menarik bagi para investor.

Logam kuning sempat memangkas kenaikannya setelah data pada Kamis (11/5) menunjukkan harga produsen AS naik 0,5% pada April, yang lebih baik dari ekspektasi para ekonom.

Perak untuk pengiriman Juli bertambah 5,8 sen atau 0,36% menjadi ditutup pada USD16,265 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD7,8 atau 0,86% menjadi ditutup pada USD917,7 per ounce.