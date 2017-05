\Menhub Unjuk Kebolehan Tol Laut di Hadapan 50 Pengelola Pelabuhan \

BALI - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkenalkan program-program strategis logistik nasional di hadapan 50 pengelola pelabuhan internasional yang tergabung dalam Internastional Association of Ports and Harbors (IAPH). Menurutnya, pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mengurangi disparitas harga logistik yang menjadi tantangan terbesar bagi sektor maritim.

"Tantangan sektor maritim adalah menyeimbangkan beban logistik antara wilayah Timur dan Barat. Saat ini sektor logistik terkonsentrasi di Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu kami membentuk tol laut yang merupakan program nawacita Presiden Jokowi," terangnya di Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/5/2017).

Dia mengatakan, program tol laut yang telah dijalankan sejak November 2015 ini telah terbukti efektif untuk menyalurkan logistik di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang telah merasakan efektivitas tol laut ini adalah wilayah Saumlaki, Maluku.

Menurut dia, masuknya Saumlaki dalam jaringan tol laut mendatangkan berkah bagi masyarakat Maluku. Pasalnya, kapal-kapal yang membawa bahan pokok dapat merapat di Pelabuhan Saumlaki sehingga memudahkan distribusi logistik ke wilayah tersebut.

Selain menekan disparitas harga di daerah terpencil, keberadaan tol laut juga bisa mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. "Kami sudah menambahkan tujuh rute lagi yang akan dilakukan oleh perusahaan swasta," tambahnya.

Selaras dengan program tol laut, Budi menambahkan bahwa komitmen Pemerintah Indonesia untuk memotong disparitas harga dilakukan dengan membangun Rumah Kita. "Terintegrasi dengan tol laut adalah program Rumah Kita. Nanti akan mendistribusikan logistik di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.

Selain itu, Budi juga memperkenalkan program-program strategis lainnya seperti pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Bitung, Waterways Cikarang Bekasi Laut, dan Pelabuhan Kijing. Budi juga mengajak para pengelola pelabuhan internasional untuk bekerja sama mengembangkan program tersebut dengan menanam kan investasi di Indonesia.

Sekadar informasi, Indonesia didaulat sebagai tuan rumah The 30th International Association of Ports and Harbors World Ports Conference 2017 yang diselenggarakan di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Kegiatan ini menjadi ajang pelaku sektor maritim logistik dunia untuk bertukar pikiran dan pengalaman maupun perspektif tentang sektor maritim logistik dunia di masa mendatang.