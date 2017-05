\PLN Harus Hindari Pemadaman Listrik saat Ramadan \

PALEMBANG – Dua pekan menjelang Ramadan, masyarakat mengkhawatirkan pemadaman listrik. Masyarakat berharap Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak lagi melakukan pemadaman listrik saat bulan puasa.

“PLN jangan sering-sering memadamkan listrik. Apalagi nanti saat Ramadan. Saat masyarakat ingin banyak beribadah di malam hari. Jangan sampai saat malam malah listrik sering padam,” kata Yamin, warga Jakabaring.

Yamin mengungkapkan, dalam sepekan terakhir, daerah tempat tinggalnya sering mengalami pemadaman listrik. Durasinya juga cukup lama, mencapai 5–6 jam.“Kadang dari jam sepuluh pagi baru menyala sorenya sekira jam 4. Kadang sore dari jam 4 sampai jam 10 malam,” ungkapnya.

Pemadaman listrik, menurut dia, justru terjadi setelah tarif dasar listrik (TDL) naik pada 1 Mei 2017. Dia juga mengaku membeli token listrik lebih banyak dari biasanya. “Saya biasanya beli Rp100.000 sudah cukup untuk sebulan. Sekarang baru tanggal segini sudah banyak berkurang,” tuturnya.

Untuk diketahui, sejak 1 Mei lalu terjadi kenaikan TDL untuk pelanggan daya 900 VA dari Rp1.034 per kwh menjadi Rp1.352 per kwh atau sekira 30% per kwh. Kenaikan TDL ini disebabkan pengurangan subsidi oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016. Berdasarkan Permen ESDM 28/2016, tarif listrik rumah tangga mampu (RTM) 900 VA per 1 Januari 2017 sebesar Rp791 per kwh menjadi Rp1.034 per kwh pada 1 Maret 2017.

Pada 1 Mei 2017 berubah lagi dari Rp1.034 per kwh menjadi Rp1.352 per kwh. Kemudian mulai 1 Juli 2017, tarif listrik 900 VA RTM akan sama dengan 1.300 VA, ikut dalam mekanisme tarif adjustment, naik turun mengikuti fluktuasi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dan kurs dolar Amerika Serikat (AS). Menurut Yamin, seharusnya kenaikan TDL tersebut bersamaan dengan pelayanan yang baik antara lain mengurangi durasi pemadaman listrik.

Jika pun harus terjadi pemadaman dalam waktu yang lama, seharusnya pihak PLN me rilis pemberitahuan terlebih dahulu. “Harusnya jika padam lama, lebih dari tiga jam, PLN kasih informasi dan pemberitahuan. Jadi pelanggan bisa bersiap,” kata dia.

Keluhan yang sama juga diungkapkan Rani, warga Sako. Ia mengkritik layanan PLN yang sering memadamkan listrik di kala siang hari. Padahal, saat siang hari, masyarakat sering disibukkan dengan aktivitas keseharian yang padat, misalnya mencuci dan kebutuhan air sambungan PDAM.

“Saat listrik padam akan sangat memengaruhi pekerjaan. Mesin cuci tidak bisa dinyalakan dan air tidak mengalir, akibatnya semua pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Listrik sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Jadinya, PT PLN hendaknya lebih bisa memenuhi hal tersebut,” ujarnya.

Direktur PT PLN (WS2JB), Budi Pangestu mengaku pihaknya berusaha menyediakan tegangan dan suplai yang memadai. Akan tetapi beberapa kendala masih terjadi, terutama saat akan memasuki musim kemarau. “Musim kemarau, biasanya yang bermasalah pembangkit air akibat ketersediaan bahan baku air,” ujarnya.

Dijelaskannya, suplai listrik ditanggung oleh beberapa pembangkit. Saat terjadi kendala di satu pembangkit, pembangkit lain juga terkena imbas nya. Meskipun begitu, dia menjamin pada Ramadan, umat Muslim dan masyarakat mendapatkan layanan listrik yang lebih andal. “Saat Ramadan, PT PLN berusaha memaksimalkan layanan untuk tidak padam,” tuturnya.