\BUMN Taiwan Lirik Investasi di Industri Gula dan Garam\

JAKARTA - Pemerintah incar banyak investasi dari Taiwan. Skema investasi yang siapkan yakni menjalin lebih dahulu kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Taiwan.

Representative of Indonesia Economic and Trade Office to Taipe Robert James Bintaryo mengatakan, sebenarnya sejumlah investasi Taiwan di Indonesia sudah beberapa jalan. Seperti investasi di produksi seperti rubber, ban dan lainnya.

Menurut Robert, kriteria investasi Taiwan kebanyakan melalui pihak ketiga alias tidak langsung investasi Taiwan ke Indonesia. Oleh karena itu investasi asal Taiwan yang baru di sektor industri garam dan gula yang dilakukan BUMN Taiwan akan dikerjasamakan dengan perusahaan sejenis yang ada di Indonesia.

"Kita akan kerjasama di industri garam dan gula. Ini akan digandengkan dengan mitra di sini. Saat ini BUMN Taiwan sedang cari lahan, karena butuh 50 hektar (ha),"tuturnya, dalam acara Taiwan Expo 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Robert melanjutkan, tujuan dikerjasamakannya dengan BUMN Taiwan guna menarik minat pelaku usaha swastanya. Jika BUMN Taiwan sudah berinvestasi dan hasilnya baik maka perusahaan swasta Taiwan pasti turut berinvestasi di Indonesia.

"Nilai belum ada tapi cukup besar. Sebenarnya investasi ini sudah beberapa kali bertemu. Tentu sekarang tunggu lahan. Lahan belum tahu,"ujarnya.