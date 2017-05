\Duh, Harga Gula Pasir Masih Dijual Rp16.000/Kg\

KUPANG - Harga jual gula pasir di sejumlah pasar di Kota Kupang mencapai Rp16.000 per kilogram (kg) walaupun sudah ada penetapan satu harga oleh pemerintah pusat.

"Gula pasir sekarang per kilonya mencapai Rp16.000, dan ini sudah naik sejak beberapa Minggu yang lalu," kata Melky seorang pedagang yang ditemui di Pasar Kasih Naikoten, Kota Kupang, Jumat (12/5/2017).

Menurutnya, kenaikan harga gula pasir itu sendiri karena memang sudah menjadi tradisi bahwa jelang hari besar keagamaan setiap kebutuhan pokok akan naik. Melky justru mengaku, tidak mengetahui telah adanya edaran bahwa setiap gula pasir harganya hanya mencapai Rp12.500 per kg.

"Saya belum tahu kalau ada surat edaran itu. Hampir semua pedagang di Kota Kupang apalagi di minimarket menjualnya dengan harga berkisar dari Rp14 ribu hingga Rp16 ribu per kilogramnya," katanya.

Melky mengkhawatirkan, kalau ada yang menimbun pasokan gula pasir maka harga akan semakin tinggi di pasaran walaupun ada surat edaran soal satu harga tersebut. Berbeda dengan Bulog Divre NTT. Harga gula pasir yang dijual oleh Perum itu sampai dengan saat ini mencapai Rp12.500 per kg.

Sejumlah gula pasir itu dijual di pasar-pasar saat operasi pasar dan di depan kantor Bulog Divre NTT di jalan Palapa, Kota Kupang.

Pemerintah sendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting, telah menetapkan tiga jenis barang kebutuhan pokok harus satu harga di pasaran.

Ketiga barang kebutuhan pokok tersebut adalah gula pasir Rp12.500 per kg, minyak goreng Rp11.000 per kg, dan daging beku eceran harga tertinggi Rp80 ribu per kg. Perpres tersebut mulai diberlakukan sejak 10 April 2017 dan akan berakhir pada 10 September 2017.

Menanggapi masih adanya harga kebutuhan pokok yang menyimpang dari peraturan presiden tersebut, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional Dody Edward saat kunjungan kerjanya ke Kupang untuk memantau sejumlah kebutuhan pokok mengharapkan agar Dinas Perdagangan dan Bulog Divre NTT mempunyai peran penting dalam memonitor harga gula di pasaran.

"Peran Dinas Perdagangan dan Bulog sangat penting untuk memonitoring apakah para pedagang menuruti peraturan tersebut. Pemantauan ini akan terus dilakukan terus menerus," tuturnya.

(kmj)