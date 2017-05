\Bangun Kuala Tanjung Fase 2, Pelindo I Bakal Gandeng Investor Baru\

BALI - Fase II pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, rencananya akan segera dimulai usai pengembangan tahap I pada bulan Agustus 2017.

PT Pelindo I sebagai pengelola pelabuhan akan mengajukan proposal terkait konsensi kepada Kementerian Perhubungan pada awal Juni ini.

Sedangkan akhir Mei, Pelindo I akan menetapkan Final Investment Decision (FID) dengan Port of Rotterdam sebagai rekan Kerjasama dalam pengembangan Fase II Pelabuhan Kuala Tanjung.

"Kuala Tanjung fase II itu dalam waktu dekat mungkin bisa kita mulai. Kita sudah bicara dengan Port of Rotterdam sebagai partner kita. Kalau bisa memang nanti paling tidak Agustus sudah bisa kita mulai atau selambat-lambatnya kuartal IV tahun ini bisa mulai fase II nya," terang Direktur Utama PT Pelindo I Bambang Eka Cahyana di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Jumat malam.

Total nilai investasi untuk pengembangan Fase II Pelabuhan yang akan menjadi Hub Internasional ini, sebesar USD3 Miliar atau setara dengan Rp39 Triliun.

Dari total tersebut, sebanyak 49% merupakan investasi dari para partner strategis sedangkan pihak Pelindo I memiliki porsi investasi sebesar 51%.

Sampai saat ini partner strategis Pelindo I dalam proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung adalah Port of Rotterdam. Ke depannya, Pelindo I akan menggandeng partner strategis baru melalui promosi proyek Kuala Tanjung dalam Konferensi Tingkat Tinggi KTT One Belt One Road (OBOR) di Beijing, China.

"Ini sebetulnya nanti akan dibawa di OBOR, One Belt One Road itu antara lain akan menawarkan peluang ke investor-investor China untuk ikut masuk, misalnya bisa juga dari sisi-sisi. Dari CDB juga memberi uang untuk kita," terangnya.

Proses pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi Pelabuhan Hub Internasional, terdiri dari empat tahap.

Tahap I Pengembangan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung (2015-2017), tahap II pengembangan Kawasan Industri 3.000 hektare (2016-2018), tahap III Pengembangan Dedicated/Hub Port (2017-2019), dan tahap IV Pengembangan Kawasan Industri terintegrasi (2021-2023).