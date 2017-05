\Produksi AS Turun, Harga Minyak Naik Tipis\

NEW YORK- Harga minyak dunia berakhir sedikit lebih tinggi karena pengebor Amerika Serikat (AS) menambah rig-rig minyak untuk minggu ketujuh belas secara berturut-turut. Jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS meningkat sembilan menjadi 712 rig minggu ini.

Perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mencatatkan, jika penambahan tersebut tentu saja menandai kenaikan mingguan ketujuh belas berturut-turut. Harga minyak berbalik naik atau "rebound" dengan kuat dalam dua hari terakhir.

Minyak AS dan minyak mentah Brent melonjak lebih dari 4% karena persediaan minyak mentah AS turun sebesar 5,2 juta barel pekan lalu, mencatat penurunan satu minggu terbesar dalam stok minyak mentah AS sejauh tahun ini.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, naik 0,01 dolar AS menjadi menetap di USD47,84 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, bertambah 0,07 dolar AS menjadi ditutup pada USD50,84 per barel di London ICE Futures Exchange.