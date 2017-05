\Kembangkan Smelter Terbesar RI, Pabrik Alumina Kirim Pekerja ke China\

KETAPANG - Pengoperasian teknologi tidak semudah yang dibayangkan seseorang. Semakin orang tersebut mengetahui teknologi maka akan semakin besar risikonya, sehingga dibutuhkan orang yang profesional dan andal untuk mengoperasikannya.

Hal itu dikatakan oleh Public Relation PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR), Hen Roliya di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (13/5/2016).

"Kita tidak bisa sembarang dalam mengoperasikan sebuah teknologi, dibutuhkan tangan-tangan profesional yang handal agar teknologi ini bisa berjalan dengan baik. Karena semakin orang mengetahui teknologi sebenarnya akan semakin takut dia terhadap bahaya teknologi tersebut," kata wanita yang akrab disapa Liya ini.

Untuk itu, lanjutnya, dalam mengoperasikan semua sistem produksi yang ada di WHW AR ini, para pekerja yang direkrut harus bisa menguasai teknologi. Dijelaskan, WHW AR pun mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia agar dapat melakukan transfer teknologi.

"Dari 2.800 an jumlah pegawai yang ada di WHW AR saat ini, hanya sekitar 9% yang merupakan Tenaga Kerja Asing. Mereka adalah tenaga ahli yang diperbantukan dari pemegang saham di China untuk kebutuhan transfer teknologi," kata Liya.

WHW AR merupakan perusahaan join venture bentukan Harita Group melalui PT Cita Mineral Investindo Tbk dengan China Hongqiao Group Limited, Winning Investment (HK) Company Limited, Shandong Weiqiao Aluminum & Electricity Co. Ltd.PT Cita Mineral Investindo Tbk memiliki 30% kepemilikan saham. Sisanya dimiliki oleh China Hongqiao Group Limited sebesar 56%, Winning Investment (HK) Company Ltd sebesar 9% dan Shandong Weiqiao Aluminum & Electricity Co. Ltd sebesar 5%.

Pelaksanaan transfer teknologi WHW AR, menurut Liya, dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Dia mengatakan, karena WHW AR merupakan pengolahan pemurnian Smelter Grade Alumina pertama dan terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara jadi belum ada yang menguasai teknologi ini.

"Pada masa pra rekonstruksi, kami mengirim sekitar 124 tenaga lokal yang tergabung di program Management Trainee ke China khusus untuk belajar mengenai teknologi ini. Kini, mereka yang awalnya tidak memiliki keterampilan sama sekali mengenai masalah teknologi kami tempatkan di bagian-bagian strategis dalam proses produksi kami," kata Liya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Wakil Kepala Workshop atau Plant yang merupakan putra Kalimantan Barat serta Ketapang.

Wakil Kepala Departemen Dekomposisi WHW AR, Mikael, menceritakan pengalamannya sebagai karyawan WHW AR yang beruntung bisa belajar tentang teknologi, khususnya tentang alumina ke China.

“Saya melihat pengumuman bahwa WHW sedang membuka lowongan kemudian saya mendaftar melalui Universitas Tanjung Pura (Untan),” katanya.

Dirinya mengikuti semua tahapan untuk masuk ke WHW AR seperti seleksi berupa psikotest, tes tertulis, hingga wawancara. Selain itu, ia mendapat kesempatan belajar Bahasa Mandarin di Untan selama 4 bulan, mengikuti pelatihan fisik selama 5 hari, sebelum akhirnya belajar ke China selama 6 bulan.

“Sebelum berangkat sudah dibagi ke beberapa tim, saya masuk di tim alumina bagian Dekomposisi. Di sana saya belajar teknologi mesin dan dasar-dasar keselamatan. Saya sangat senang karena ini pertama kali saya ke luar negeri sambil belajar,” kata Mikael.

Menurutnya, dengan adanya transfer teknologi ini, WHW AR berusaha menyejahterakan karyawannya dalam berbagai hal. Apalagi, sampai saat ini transfer teknologi masih terus berjalan di berbagai lini operasi produksi.

“Saya percaya bahwa WHW akan bertumbuh semakin jauh lebih baik ke depannya seiring dengan pengembangan yang terus dilakukan di internal WHW,” kata Mikael.