\BUSINESS HITS: Ketua BPK Instruksikan Periksa Pegawai Terkait Kasus E-KTP\

JAKARTA - Salah satu Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini terkait dakwaan perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Menanggapi hal ini, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, belum menerima pemberitahuan langsung dari KPK. "Kita belum dapat (laporan), tapi kita mendengar dan membaca bahwa ada pegawai BPK yang terlibat di e-KTP dengan menerima uang Rp80 juta kalau enggak salah," ujarnya dalam One on One di iNews TV.

Namun, dirinya akan meminta kepada Inspektorat Utama BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Namun, perlu ada prosedur ke depannya.

