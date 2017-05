\Reklame Sosialisasi Bahan Kebutuhan Pokok Diusulkan Bebas Pajak \

KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana untuk membebaskan pajak reklame bagi toko modern hingga masyarakat yang akan memasang spanduk tentang sosialisasi tiga harga kebutuhan pokok.

Kepala Dinas Perdagangan Kulon Progo Niken Probo Laras di Kulon Progo mengatakan, pihaknya sudah mengirim permohonan pembebasan pajak reklame, bagi toko modern hingga pendagang yang akan memasang spanduk sosialisasi tentang harga eceran tertinggi tiga komoditas strategis kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo.

"Permohohan pembebasan pajak reklame dimaksud mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dam Barang Penting," kata Niken di Yogyakarta, Minggu (15/5/2017).

Dia mengatakan, Kementerian Perdagangan telah menetapkan tiga harga kebutuhan strategis yakni harga eceran tertinggi (HET) tingkat konsumen untuk komoditas gula pasir Rp12.500 per kg, daging beku Rp80.000 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter yang akan dijual di pasar rakyat dan ritel modern.

"Pemasangan spanduk yang memuat informasi harga jual dimaksud, baik di dalam maupun di luar ritel modern dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dibebaskan dari pajak reklame," kata Niken.

Menurutnya, Dinas Perdagangan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ritel modern, supaya tidak menjual tiga komoditas tersebut di atas HET.

"Berdasarkan hasil pantauan, di Kulon Progo tidak ada penjualan daging beku karena mayoritas menginginkan daging segar. Sedangkan harga minyak goreng masih berkisar Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Kemudian harga gula pasir di kisaran Rp11.500 hingga Rp13.000 per kg," katanya.

Kepala BKAD Kulon Progo Rudiyatno mengatakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan sejenisnya.

Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis. Nama pengenal usaha yang melekat pada bangunan tempat usaha atau sejenis profesi dengan ukuran tidak lebih dari 0,5 meter persegi.

"Mendasarkan ketentuan di atas, maka pemasangan spanduk sosialisasi harga komoditas, dapat digolongkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Daerah, maka pemasangan spanduk tersebut tidak dikenakan pajak reklame dengan ketentuan dalam spanduk terbut tidak mencantumkan nama maupun atribut sponsor," katanya.