\Perpanjangan Kontrak Harus Jadi Kesempatan Pemerintah Audit Freeport \

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kerugian negara yang ditimbulkan PT Freeport Indonesia. BPK mengindikasi kerugian negara akibat Freeport sebesar Rp185 triliun

Pengamat Institute for Development of Economic and Finance, Bhima Yudistira mengatakan, dengan adanya laporan BPK pemerintah sebenarnya diminta untuk melakukan tindak lanjut. Dalam hal ini adalah dengan cara memperbaiki sistem operasional Freeport yang diduga merusak lingkungan.

Selain itu, pemerintah juga diharap untuk menindaklanjuti laporan hingga tahap penyelidikan menyeluruh terhadap total kerugian lainnya. Termasuk keterlambatan melakukan divestasi saham, pembangunan smelter dan dividen yang kecil bagi negara.

"Pemerintah harus menindaklanjuti dengan cara melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Saya rasa total kerugian bisa lebih besar dari 185 triliun," ujar Bhima saat dihubungi Okezone.

Bhima menambahkan, momentum untuk melakukan audit operasional Freeport sangat tepat. Pasalnya saat ini sedang dilakukan negosiasi menyangkut keberlanjutan kontrak karya yang akan habis pada 2021 mendatang. "Sayang sekali apabila laporan BPK tidak ada tindak lanjut dan hanya jadi tumpukan berkas," jelas Bhima.