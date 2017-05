\Diduga Rusak Hutan Lindung, Freeport Dianggap Rugikan Negara hingga Rp185 Triliun \

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi adanya kerugian negara yang ditimbulkan PT Freeport Indonesia. BPK mengindikasi kerugian negara akibat Freeport sebesar Rp185 triliun.

Pengamat Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, kerugian negara Rp185 triliun yang disebabkan oleh Freeport diduga karena menggunakan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasionalnya.

"Freeport dituding menggunakan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasionalnya dengan luasan mencapai 4.535,9 hektare (ha). Karena menggunakan hutan lindung otomatis ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu yang belum disetor ke negara," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Selain itu, Bhima menambahkan jika BPK juga menemukan adanya kelebihan pencairan dana jaminan reklamasi. Diketahui, dana tersebut sebesar USD1,43 juta atau setara Rp19,43 miliar. "Jadi lebih ke kompensasi yang kurang bayar ke negara," kata Bhima

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, hingga kini audit terus dilakukan. BPK menggandeng beberapa institusi dalam melakukan audit terhadap Freeport.

Moermahadi menuturkan, hingga kini BPK mengindikasi kerugian negara akibat Freeport sebesar Rp185 triliun. Atas temuan-temuan tersebut, lanjutnya, BPK juga telah meminta masukan dari pakar. Selain itu, BPK juga mengadakan seminar dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan masukan.