\RI 'Jualan' Infrastruktur Pulau Jawa dan Luar Jawa di OBOR\

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan, salah satu tujuan Indonesia dalam One Belt and One Road (OBOR) Forum for International Cooperation adalah untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun akan menawarkan program proyek pembangunan strategis kepada investor internasional.

"Kita membawa paket-paket yang bisa ditawarkan, bukan saja untuk China. Strategi kita untuk pembangunan berkesinambungan dan seimbang antara Jawa dan luar Jawa, itu yang kita coba tawarkan ke Cina untuk bisa menjadi satu bagian pembangunan secara berkelanjutan," ujarnya sebagaimana dikutip dalam siaran pers tertulis, Minggu, (14/5/2017).

Adapun proyek-proyek yang ditawarkan antara lain proyek di Manado, yang berfokus pada pembukaan konektivitas antar wilayah dan bidang transportasi. Proyek yang akan ditawarkan adalah pengembangan Bandara Manado.

"Misalnya di Indonesia Timur Manado, lapangan terbang Manado itu sudah maksimal tidak bisa diperpanjang lagi karena terhambat gunung, sekarang panjangnya 2800 meter. Lalu ada satu area di sana yang bisa kita kembangkan lagi jadi ada satu area di sana, beberapa ribu hektar yang bisa kita kembangkan. Gubernurnya sudah menawarkan wilayah itu," katanya.

Selain itu, pembukaan pusat transportasi dan akomodasi baru yang dapat menghubungkan Indonesia timur dengan luar negeri, juga termasuk dalam proyek yang akan dipaparkan kepada calon penanam modal. Pemerintah berencana mengalokasikan dana investasi untuk membangun rel kereta api dari Gorontalo ke Bitung, sehingga bisa menjadi hub di wilayah Indonesia Timur.

“Bitung itu lokasinya cukup strategis, kalau ditarik garis lurus itu bisa menuju Darwin (di Australia) dan kalau ditarik garis lebih jauh lagi, bisa sampai Jepang," terang Menko Luhut.

Menurut Menko Luhut, proyek-proyek tersebut tidak hanya berada di wilayah Indonesia Timur, tetapi juga ada yang di Barat seperti pembangunan perpanjangan jalur kereta api dari Kuala Tanjung yang akan disambungkan ke wilayah Danau Toba, Duri, Dumai dan Pekanbaru.

Menko Luhut menjelaskan, jika investasi bisa terwujud, yang penting adalah kedua negara bisa mendapat keuntungan dan transfer teknologi kepada karyawan lokal merupakan syarat mutlak.

Sedangkan untuk wilayah Indonesia tengah, ada beberapa penawaran seperti pembangunan PLTA, di Kalimantan Utara. Pemerintah berencana untuk membangun alumunium smelter di sana.

"Di wilayah tengah kita tawarkan hydro power di Kalimantan Utara, di sana ada potensi hydropower sebesar 7700 mw mungkin kita tawarkan 3 tahap atau 4 tahap, mimpi kita nanti kita ingin bangun alumunium smelter di sana," jelasnya.

Konferensi tingkat tinggi ini berlangsung di Beijing, Cina pada tanggal 14-15 Mei. Konferensi diikuti 50 negara termasuk 29 kepala negara dan kepala pemerintahan seperti PM Malaysia Nadjib Abdul Razak dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

