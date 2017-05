\TIPS KARIER: Cek 3 Hal Sebelum Jadikan Hobi sebagai Pekerjaan\

JAKARTA - Kita semua telah mendengar pepatah terkenal yang mengatakan “pilih pekerjaan yang Anda sukai dan Anda akan bekerja sehari dalam hidup Anda." Tapi, perbedaan antara melakukan apa yang kita sukai dan mencari nafkah semakin kabur, dengan banyaknya orang yang mengubah hobi mereka menjadi karier menguntungkan.

Pekerjaan dan hobi memiliki motivasi yang berbeda. Kita pergi bekerja untuk mencari nafkah sedangkan hobi adalah hal biasanya kita lakukan di waktu luang.

Sebuah penelitian tentang kewirausahaan, Panel Study of Entrepreneurial Dynamics II yang dilakukan pada pengusaha di Amerika Serikat menunjukkan, hampir 26% dari pengusaha pemula AS mulai bisnis yang tumbuh dari hobi.

Pendiri perusahaan besar dunia juga memulai kesuksesannya dari hobi. Co Founder Microsoft Bill Gates membangun kerajaan Microsoft dari kegemarannya terhadap programming komputer sejak umur 13 tahun. Begitu pula dengan Co Founder Apple Steve Jobs and Steve Wozniak yang memulai kecintaannya terhadap teknologi dengan bergabung dalam klub “Homebrew Computer Club”.

Untuk mengetahui apakah hobi Anda juga dapat menjadi jalan karier Anda, pastikan hal–hal berikut sebelum mengubah hobi Anda menjadi sebuah bisnis yang dilansir dari Entrepreneur:

- Berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk kehidupan sehari – hari?

Sebelum mengubah bisnis Anda menjadi hobi, perkirakan dahulu biaya hidup yang Anda butuhkan, termasuk tanggungan yang Anda penuhi, baik Anda masih single, sudah menikah atau menjadi tulang punggung keluarga.

Sebagian pengusaha tidak melepas pekerjaan harian mereka untuk menutupi kebutuhan tersebut. Jika Anda sudah memiliki pendapatan yang stabil dari pekerjaan Anda, tidak ada salahnya mengembangkan hobi sebagai bisnis sampingan tanpa menjadikan bisnis tersebut sumber satu-satunya keuangan Anda.

Sebelum memulai bisnis dan melepas pekerjaan Anda, sebaiknya Anda memiliki tabungan yang cukup untuk persiapan hal–hal yang tidak diinginkan dalam bisnis.

- Seberapa fleksibel Anda?

Ketika memutuskan untuk menjadikan hobi sebagai bisnis Anda tidak hanya memiliki komitmen kepada diri sendiri, tetapi juga komitmen kepada pelanggan Anda. Untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan, Anda harus menciptakan nilai bagi pelanggan Anda.

Kepuasan pelanggan harus jadi pertimbangan besar bagi Anda, tidak sekedar kepuasan diri Anda sendiri dalam menjalankan bisnis yang sesuai hobi Anda.

Jika dalam berbisnis ada hal–hal yang tidak dapat Anda kerjakan sendiri, atau keluar dari keahlian di bidang Anda, maka Anda dapat mempekerjakan tenaga tambahan atau profesional lainnya.

- Apakah Anda siap dengan respons negatif?

Dengan berbagi hobi Anda ke dunia bisnis, Anda mengundang respons atau umpan balik baik positif maupun negatif, tentang diri Anda, kompetensi Anda dan bisnis Anda. Dunia bisnis penuh dengan ketidakpastian antara kejatuhan dan kebangkitan bisnis. Tetapi, pastikan Anda terbuka untuk mengalami risiko paling buruk dari bisnis dan konsisten mengelola bisnis Anda.

Bisnis dengan melibatkan hobi ibarat pedang bermata dua. Ketika sukses mereka akan semakin mencintai hobinya tetapi ketika berakhir dengan kondisi yang buruk mereka juga sering meninggalkan baik hobi maupun bisnisnya. Oleh karena itu,terus berlatih dengan apa yang Anda cintai, sembari mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang ada.

