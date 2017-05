\Agresif Buka Cabang, MNC Sekuritas Targetkan 6 Ribu Nasabah Tahun Ini \

JAKARTA – PT MNC Sekuritas gencar melakukan penambahan cabang baik di Pulau Jawa hingga ke pelosok daerah. Dengan peningkatan jumlah cabang, MNC Sekuritas menargetkan pertumbuhan nasabah sebesar 30% pada tahun ini atau sekira 5.000 hingga 6.000 nasabah.

Sementara untuk periode Mei–Desember 2017, MNC Sekuritas menargetkan penambahan nasabah sebanyak 2.000-3.000. Hingga Maret 2017, jumlah nasabah MNC Sekuritas sebanyak 21.300 nasabah.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan, tidak hanya meningkatkan jumlah nasabah, MNC Sekuritas juga rajin mengedukasi nasabah agar menjadi nasabah aktif di pasar modal.

“Kita target investor aktif, jadi tidak hanya buka kemudian tidak transaksi. Kami punya tim edukasi yang rajin berkeliling juga ke seluruh cabang MNC Sekuritas dari Aceh sampai Papua supaya semata-mata investor ini rajin aktif transaksi,” ujarnya usai pembukaan Kantor Cabang MNC Sekuritas ke 86 di Gandaria, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Hingga April, market share MNC Sekuritas tercatat sebesar 2,5%. Angka ini mendekati target tahunan market share MNC Sekuritas sebesar 3%. Sementara itu market share sepanjang 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 62%. “Kalau market share sekarang kita 2,5% per akhir April kemarin, Target sebenarnya 3% tahun ini,” tambahnya.

Selain itu, MNC Sekuritas ini juga mencatat kenaikan nilai transaksi sebesar 9,7% pada Maret 2017 menjadi Rp17 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp15,5 triliun. “Kalau nilai transaksi sekarang Rp350 miliar per hari, kita tentunya target lebih dari itu,” ungkap dia.

Adapun pertumbuhan trading value MNC Sekuritas pada 2016 meningkat sebesar 112,5% secara year on year (yoy). Secara peringkat MNC Sekuritas juga mengalami perbaikan dari peringkat based on value 22 per Desember 2015 menjadi peringkat 14 per Desember 2016.