\Meski Miliki Sistem Berlapis, Bos BEI Deg-degan Akibat Virus Ransomware\

JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan bahwa BEI memiliki sistem berlapis yang dapat menghalau serangan virus Ransomware.

Selain itu, tiap harinya pada pukul 07.00 sebelum memulai perdagangan, pihak BEI selalu mengadakan pengecekan rutin.

Kendati demikian dirinya tetap merasa khawatir akan ancaman virus yang telah berhasil menghentikan aktivitas pabrik mobil, rumah sakit, sekolah, dan organisasi lainnya di sekira 100 negara.

"Setiap transaksi per broker diperiksa detail selalu. Berlapis keamanannya. Walaupun saya juga deg-degan," terangnya di Gedung BEI, Senin (15/5/2017).

Di samping itu, BEI tidak menggunakan sistem Windows yang memudahkan virus Ransomware tersebut masuk dalam sistem.

Tito juga menilai tidak perlu upaya peningkatan ketahanan sistem, pasalnya sistem keamanan di BEI telah melebihi batas maksimum sistem ketahanan.

"Karena maksimum tambah 2% pengamanan. Ini maksimum nih, kita selalu tambah kok, kayak pesawat saja. Pesawat itu kekuatan sayap akan 10 kg, dia tambah jadi 12 kg. Itu sudah otomatis. Ada atau tidak ada," terangnya.

Selama ini BEI telah menggunakan JATS sebagai operasional sistem sebagaimana yang digunakan oleh NASDAQ.

"Kita kan surveillance sama trading-nya dibantu Nasdaq, dia is the best in the world. Dia punya 88 stock exchange di bawah dia," tambahnya.

Virus Ransomware cukup menghebohkan karena berhasil mengacaukan sistem komputer di berbagai perusahaan.

Perusahaan yang menjadi korban virus Ransomware, salah satunya adalah produsen mobil Nissan di Sunderland. Selain Nissan, produsen mobil asal Prancis, Renault, juga telah terkena virus tersebut.

Virus ini, membuat pemilik komputer harus membayar USD300-USD600 jika ingin datanya selamat.

"Itu ada atau tidak ada insya Allah ya moga-moga tidak mendahului Tuhan insya Allah kita jagalah. Saya juga langsung liat. Moga-moga di bursa sih aman," pungkasnya.