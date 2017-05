\10 Hari Jelang Ramadan, Harga Sembako di Yogyakarta Merangkak Naik\

YOGYAKARTA– Sepuluh hari menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah barang kebutuhan pokok (sembako) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan daerah lain mengalami kenaikan. Melonjaknya harga sembako ini dipicu adanya peningkatan permintaan masyarakat.

Dari sejumlah sembako yang mengalami peningkatan di antaranya adalah bawang putih, telur, dan emping melinjo. Di Pasar Stand, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, harga bawang putih mencapai Rp62.000 per kilogram (kg).

Ika Ningsih, salah seorang pedagang di Pasar Stand menuturkan, harga bawang putih dalam dua pekan terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Dua pekan lalu harganya baru sekira Rp45.000 per kg, namun kemarin telah mencapai Rp62.500 per kg.

Sehingga dalam kurun waktu dua pekan mengalami kenaikan harga hingga Rp17.500. “Dalam dua pekan terakhir, setiap hari mengalami kenaikan Rp2.000 per kg. Dan kini sudah Rp62.500 per kilonya,” tutur Ika Ningsih.

Hal ini tentu sangat memberatkan konsumen sehingga tak sedikit dari konsumen yang mengurangi jumlah pembelian. “Biasanya beli sekilo, sekarang hanya setengah,” tutur Ika Ningsih.

Melonjaknya harga bawah putih juga terjadi di Pasar Argosari Wonosari, Gunungkidul. Dua pekan lalu, harga bawang putih di pasar ini Rp40.000 per kg, namun kemarin telah mencapai Rp50.000 per kg. Kondisi yang sama juga terjadi di Pasar Rejowinangun Kota Magelang.

Harga bawang putih di pasar ini kemarin dijual di atas Rp50.000 per kg. Tilah, seorang pedagang sembako di pasar terbesar di wilayah Kedu ini mengungkapkan bahwa kenaikan bawang putih tersebut telah terjadi sejak lama.

“Itu kenaikan sudah berlangsung lama,” tuturnya seraya melayani para pembelinya. Kenaikan juga terjadi pada komoditas telur.

Berdasarkan pantauan di beberapa pasar tradisional, harga telur juga mengalami kenaikan. Di Pasar Rejowinangun Kota Magelang, harga telur kemarin telah mencapai Rp21.500 per kg. Sementara itu di Pasar Stand Maguwoharjo Rp20.500 per kg dan di Pasar Argosari Wonosari harganya Rp20.000 per kg.

“Tadinya harganya Rp18.000 per kg, namun sejak seminggu ini sudah Rp20.000,” ujar Tukino, pedagang di Pasar Argosari Wonosari.

Menurut penuturan Tilah, kenaikan harga telur ini disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat untuk membuat roti maupun kue untuk persiapan lebaran. “Telur mengalami kenaikan. Biasanya menjelang puasa untuk membuat roti. Untuk harga tepung terigu masih stabil,” tuturnya.

Pihaknya menduga, kenaikan sembako biasanya terjadi pada awal Ramadan. “Biasanya pada awal Ramadan mengalami kenaikan,” kata dia.

Harga bahan baku untuk cemilan menjelang Ramadan ini juga mengalami kenaikan. Salah satunya yakni harga emping melinjo. Harga emping melinjo mengalami kenaikan harga signifikan. Di Pasar Rejowinangun Kota Magelang, biasanya harganya berkisar antara Rp32.000-Rp35.000 per kg, namun kini harga emping melinjo melonjak mencapai Rp48.000 per kg. Jika ketiga komoditas tersebut mengalami kenaikan, harga beras cenderung stabil. Stabilnya harga beras ini lantaran saat ini sedang terjadi panen padi di sejumlah daerah, sehingga pasokan beras ke sejumlah pasar tradisional maupun modern cukup untuk memenuhi permintaan konsumen.

Di Pasar Rejowinangun Kota Magelang harga beras jenis premium stabil di kisaran Rp10.000 per kg, sementara itu beras medium Rp8.500-Rp9.000 per kg. Stabilnya harga beras juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Harga sejumlah komoditas lainnya juga relatif stabil. Minyak goreng terpantau di kisaran Rp12.500 per satu liter, sementara itu harga bawang merah sekira Rp27.000 per kg. Harga gula pasir di tingkat pedagang juga terpantau stabil yang saat ini dijual Rp12.500.

Harga tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), beberapa pekan yang lalu. Harga beras di Pasar Argosari Wonosari juga stabil di kisaran Rp9.000 per kg. “Kalau lainnya masih aman, tidak ada lonjakan. Hanya beberapa saja kok yang naik,” kata Tukino.