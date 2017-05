\Duh, Harga Daging Ayam Naik Rp1.000 per Hari\

CIAMIS - Harga daging ayam boiler di Pasar Ciamis naik Rp1.000 setiap hari. Kenaikan terjadi sejak dua hari terakhir. Bahkan, para pedagang memprediksi akan terus mengalami kenaikan sampai Ramadan dua pekan mendatang.

Dalam dua hari, harga daging ayam boiler yang semula Rp32.000 per kg, sudah naik menjadi Rp34.000 per kg. Bahkan ada yang sudah mencapai Rp35.000 per kg. “Harga daging ayam sudah naik Rp1.000 per hari. Kemungkinan akan terus mengalami kenaikan,” ujar Ika Sartika, pedagang daging ayam di Pasar Ciamis.

Menurut dia, lonjakan harga daging ayam akan terasa sampai tiga hari menjelang Ramadan. Harganya bisa mencapai lebih dari Rp40.000 per kg. Bila kenaikan seribu per hari ini terus terjadi, kemungkinan bisa mencapai Rp48.000 per kg.

“Harga mulai naik tetapi konsumen masih sepi. Biasanya sehari menjelang puasa bisa habis sampai dua kuintal lebih. Tetapi sekarang 1,7 kuintal juga sudah bagus,” katanya.

Ika mengaku tidak mengetahui persis kenaikan harga tersebut. Namun saat ini harga dari pemasok sudah mengalami kenaikan. Yang jelas setiap menjelang Ramadan akan terjadi kenaikan. Hanya saja belum sebanding dengan jumlah konsumen, yang saat ini tergolong masih sepi. “Mudah-mudahan akan ada peningkatan minimal seminggu menjelang puasa,” katanya.

Di bagian lain, Iwan, pedagang daging ayam lainnya mengatakan, harga di kiosnya sekarang Rp35.000 per kg. Untuk omzet penjualan masih tergolong normal belum ada peningkatan. Dia memprediksi kenaikan komoditas ayam bisa mencapai Rp42.000 per kg. “Sekarang belum ada peningkatan yang signifikan, mungkin seminggu lagi itu pasti ada kenaikan,” jelasnya.