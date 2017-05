\Nekat Mainkan Harga Sembako, Mendag Ancam Beri Sanksi Spekulan Nakal\

KUDUS – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam akan menyikat spekulan yang memainkan harga kebutuhan pokok. Ancaman serupa juga ditebar untuk importir kebutuhan pokok yang terbukti memainkan harga, apalagi selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Hal ini ditegaskan Enggartiasto saat meninjau mesin Controled Atmosfer Storage (CAS) milik PT Pura Group Kudus pada akhir pekan ini. Mesin CAS mampu menyimpan sejumlah komoditas, seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai agar terjaga kualitasnya hingga tiga bulan.

Meski disimpan dalam waktu lama, tapi hasil pertanian yang disimpan tidak mengalami kerusakan berarti. Susut bobotnya terbilang kecil hanya sekira 10%. “Jangan main-main lagi. Jika ada yang terbukti menahan komoditas tersebut dengan harapan bisa dijual saat harga tinggi, maka akan kita tindak,” kata Enggartiasto.

Mendag menegaskan, ancamannya ini bukan bualan kosong. Ia mencontohkan komoditas bawang putih yang harganya meroket dalam beberapa pekan terakhir. Sejak terjadi lonjakan harga, pihaknya langsung melakukan langkah dengan melakukan operasi di pasaran. Hasilnya, ada 21 kontainer bawang putih milik importir yang sudah mulai dibongkar untuk dilepas ke pasaran.

“Hasilnya signifikan karena harga jual bawang putih di Pasar Kramat Jati sudah turun menjadi Rp36.000 per kilogram. Semoga harga di berbagai daerah juga mengikuti,” ujarnya.

Dia memperkirakan hingga akhir Mei ini stok bawang putih mencapai 8.000-an ton. Ternyata panen raya bawang putih juga terjadi di China. Diharapkan hal itu akan berdampak pada penurunan harga jual bawang putih di Tanah Air. “Semoga semua berjalan sesuai prediksi,” ujarnya.

Mendag menambahkan, pihaknya akan memberikan prioritas izin impor bagi importir yang bersedia melepas barang dagangannya dengan cepat. Perlakuan ini dipastikan akan berdampak seiring dengan telah ditandatanganinya tata niaga bawang putih antara Kemendag dengan Kementan.

Isi tata niaga itu antara lain, impor harus mendapat rekomendasi dari Mentan dan izin Mendag. “Jadi, tidak akan sulit melacak karena setiap importir akan terdata jelas berapa atau di mana gudangnya. Karena itu, kalau ada yang menyimpan stok akan mudah terpantau,” katanya

Disinggung mengenai ketersediaan kebutuhan pokok lainnya guna menghadapi Ramadan, Enggartiasto menyatakan masih aman. Seperti stok beras saat ini terpantau melimpah meski tahun ini tidak ada impor. “Stok beras tahun ini mencapai 1,2 juta ton atau untuk sembilan bulan ke depan. Stok ini jauh lebih besar dibanding tahun lalu,” katanya.

Kondisi sama juga terjadi pada komoditas gula. Menurutnya, cadangan Bulog sebanyak 460.000 ton juga dikeluarkan untuk mencapai harga eceran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram. “Harga ini wajib ditaati terutama oleh pasar modern sebagai leader market. Kalau ada yang menjual lebih tinggi, akan kami sita atau diberi garis polisi,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi pada komoditas minyak goreng dengan kemasan sederhana dipatok dengan harga Rp11.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah akan diupayakan turun hingga Rp10.500 per kilogram. Kemudiandagingbekudipatok dengan harga Rp80.000 per kilogram. “Upaya ini kita lakukan agar masyarakat ada pilihan. Jadi terjangkau harganya,” ujarnya.

Sementara Vice Plant Manager PT Pura Agung Mandiri, Agung Subani, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen membantu program pemerintah. Salah satunya lewat teknologi CAS yang mampu menyimpan sejumlah komoditas hasil pertanian dalam hitungan bulan.

“Bahkan hingga enam bulan bisa, kualitas juga masih terjaga. Ini bisa berperan penting menstabilkan harga sesuai keinginan,” tandasnya.