\Kabar Gembira! Upah Buruh Tani Naik Jadi Rp49.638/Hari\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah harian buruh tani sepanjang April mengalami kenaikan dibandingkan pada Maret. Upah buruh tani tercatat naik dari Rp49.473 per hari pada Maret menjadi Rp49.638 per hari pada April 2017.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, nilai nominal upah buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Sementara itu, nilai upah secara riil tercatat juga mengalami kenaikan sebesar 0,62%. Perubahan upah secara riil ini menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh.

"Hal ini tidak terlepas dari deflasi di pedesaan pada April lalu," kata Suharyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Kenaikan upah nominal buruh tani juga diikuti oleh kenaikan upah pada sektor lainnya. Salah satunya adalah upah untuk buruh bangunan.

BPS mencatat, upah buruh bangunan sepanjang April lalu mengalami kenaikan secara month to month dari Rp83.724 per hari menjadi Rp83.740 per hari.

Sementara itu , nilai nominal upah buruh bangunan tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,02%. Adapun nilai riil upah buruh bangunan ini tercatat mengalami penurunan sebesar 0,07% secara month to month.

Selain itu, BPS juga mencatat bahwa upah nominal buruh potong rambut wanita mengalami kenaikan sebesar 0,04%, yaitu dari Rp25.352 menjadi Rp25.362 per kepala.

Sementara itu, upah riil buruh potong rambut wanita tercatat mengalami penurunan sebesar 0,05%, dari Rp19.772 menjadi Rp19.763 per kepala.

Selanjutnya, pada sektor pembantu rumah tangga, BPS mencatat upah nominal pada April lalu juga mengalami kenaikan sebesar 0,11%, yaitu dari Rp372.181 menjadi Rp372.590. Selain itu, upah riil pembantu rumah tangga juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,02%, dari Rp290.267 menjadi Rp290.337.