\Program 1 Juta Rumah Belum Maksimal, Pengembang Swasta Harus Dilibatkan!\

JAKARTA - Setelah berjalan kurang lebih dua tahun, program 1 juta rumah dinilai belum menuai hasil yang memuaskan.

"Jadi kalau kita lihat memang program 1 juta rumah ini masih belum berjalan secara maksimal ya," kata Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone, Senin (15/5/2017).

Menurut Bhima, upaya pembangunan dan penyediaan 1 juta unit rumah untuk menutup angka backlog perumahan, hingga hari ini belum mencapai angka yang sesuai target.

"(Program 1 juta rumah) masih jauh dari pencapaian," lanjut Bhima.

Bhima menilai, apabila pemerintah ingin program 1 juta rumah dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, pemerintah perlu merangkul lebih banyak pihak swasta, dalam hal ini pengembang perumahan swasta.

"Karena apa? Karena membuat program 1 juta rumah kalau hanya dikerjakan sendiri oleh pemerintah rasanya kan juga berat. Jadi pemerintah juga harus membuka bagi swasta juga untuk terlibat," jelasnya.

Dia menambahkan, jika lebih banyak mengandalkan diri sendiri melalui pengembang dari badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah akan sulit memenuhi kebutuhan hunian yang dicanangkan melalui program 1 juta rumah. (tro)