\Berjalan 2 Tahun, Lahan Masih Jadi Persoalan Program 1 Juta Rumah\

JAKARTA - Persoalan lahan dinilai masih menjadi tantangan pemerintah dalam merealisasikan program 1 juta rumah.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebutkan sejumlah permasalahan lahan yang menghambat program 1 juta rumah.

"Pembebasan lahan selama ini memang terkendala biaya pembebasan lahannya. Kedua masih banyak ketidakjelasan sertifikat (tanah)," katanya saat dihubungi Okezone, Senin (15/5/2017).

Meski pemerintah sudah menggulirkan program reforma agraria namun persoalan sertifikat tanah belum kunjung usai. Hal itu menyebabkan tantangan tersendiri terkait pembebasan lahan.

"(Masalah) sertifikat tanah sehingga pengurusan pembebasan lahan ini cukup mahal," lanjut Bhima.

Oleh karenanya proses penyediaan lahan untuk perumahan masih sulit. Beda halnya dengan penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). (tro)