\Urgent, Program 1 Juta Rumah Butuh Kepastian Hukum Penyediaan Lahan\

JAKARTA - Tidak adanya landasan hukum terkait penyediaan lahan untuk membangun perumahan dinilai sebagai salah satu penyebab terkendalanya program 1 juta rumah.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pun menilai perlu ada landasan hukum tentang penyediaan lahan untuk membangun perumahan.

Saat ini, menurutnya baru penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang sudah memiliki landasan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Pemerintah kan sudah punya Perpres ya untuk masalah penyediaan lahan untuk infrastruktur. Tapi masalahnya penyediaan lahan untuk infrastruktur itu hanya sebatas infrastruktur fisik, jalan saja," katanya saat dihubungi Okezone, Senin (15/5/2017).

Sementara untuk rumah murah belum ada landasan hukum yang serupa dengan landasan hukum mengenai penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk rumah murah belum ada, belum ada landasan hukum untuk penyediaan lahannya. Nah sehingga ini yang menjadi kelemahan juga dari sisi pembebasan lahan yang lebih mahal dan prosesnya juga jadi lebih lama," terang Bhima.

Padahal, menurut dia, selain infrastruktur, rumah juga menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting. "Nah, padahal kepentingannya, infrastruktur maupun rumah murah Saya kira urgensinya sama-sama penting," tambahnya. (tro)