\Geber Program 1 Juta Rumah, Pengembang Swasta Harus Dipermudah\

JAKARTA - Guna menggalakkan pembangunan 1 juta unit rumah yang dicanangkan dalam program 1 juta rumah, pemerintah diimbau untuk terus mempermudah pengembang swasta dalam menyediakan perumahan.

Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, hingga saat ini proses perizinan buat pengembang swasta dalam membangun perumahan masih cenderung sulit.

"Kalau swasta dilibatkan problemnya masih yang strukturallah. Misalkan perizinannya juga masih bermasalah, izin bangunannya, izin wilayah ya, kan kemudian soal pembebasan lahan," katanya saat dihubungi Okezone, Senin (15/5/2017).

