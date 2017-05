\Wah, Program 1 Juta Rumah Belum Maksimal\

JAKARTA - Setelah berjalan kurang lebih dua tahun, program 1 juta rumah dinilai belum menuai hasil yang memuaskan.

"Jadi kalau kita lihat memang program 1 juta rumah ini masih belum berjalan secara maksimal ya," kata Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone, Senin (15/5/2017).

Menurut Bhima, upaya pembangunan dan penyediaan 1 juta unit rumah untuk menutup angka backlog perumahan, hingga hari ini belum mencapai angka yang sesuai target.

