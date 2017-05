\Mampu Libas Dolar AS, Rupiah Kini di Level Rp13.299/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini bergerak menguat tipis. Rupiah kini menuju level Rp13.290-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (16/5/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 4 poin atau 0,03% ke Rp13.299 per USD. Adapun pergerakan Rupiah berada di Rp13.292-Rp13.301 per USD.

Sementara itu, melansir Yahoofinance, Rupiah dibuka menguat 6 poin atau 0,04% ke Rp13.295 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di antara Rp13.280 per USD hingga Rp13.303 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Senin (Selasa pagi WIB), karena data manufaktur dari negara tersebut berada di bawah ekspektasi.

Federal Reserve Bank of New York melaporkan pada Senin (15/5) bahwa aktivitas bisnis di Negara Bagian New York datar, menurut perusahaan-perusahaan yang menanggapi Survei Manufaktur Negara Bagian New York (Empire State Manufacturing Survey) pada Mei 2017.

Indeks kondisi bisnis umum turun enam poin menjadi -1,0, jauh di bawah konsensus pasar 8,0.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,30% menjadi 98,955 pada akhir perdagangan.