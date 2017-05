\Dolar AS Kehabisan Tenaga, Rupiah Menguat ke Rp13.296/USD \

JAKARTA - Laporan manufaktur Amerika Serikat (AS) yang lemah telah memangkas ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed bulan depan. Akibatnya, dolar AS pun dibuka terkoreksi karena kehabisan tenaga.

Pelemahan dolar AS ini pun dimanfaatkan oleh Rupiah untuk menguat. Pada pembukaan perdagangan pagi ini, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 7 poin atau 0,05% ke Rp13.296 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.292-Rp13.298 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 10 poin atau 0,08% ke Rp13.291 per USD. Pagi ini, Yahoofinance mencatat pergerakan harian Rupiah berada di kisaran Rp13.280 per USD hingga Rp13.303 per USD.

Nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang lainnya mulai stabil dalam perdagangan hari ini, setelah sempat turun lebih dari 1% dalam tiga sesi terakhir.

Barometer aktivitas bisnis di negara tersebut, yang digunakan oleh New York Federal Reserve, secara tidak terduga jatuh pada Mei, tenggelam ke wilayah negatif untuk pertama kalinya sejak Oktober. Ekspektasi kenaikan suku bunga pada Juni pun turun menjadi 74% dibandingkan dengan 84% minggu lalu.